NXT 05.052026 Dove sta Inuyasha?

NXT torna a essere protagonista nel Performance Center, dove il campione Tony D’Angelo ha affrontato Tavion Heights, reagendo all’attacco subito la settimana precedente. La scena si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, con il wrestler che ha colpito il suo avversario senza preavviso. La competizione continua a portare nuove facce e tensioni tra i protagonisti della federazione.

Ciao Bro di Zona Wrestling, prosegue la corsa di NXT con facce nuove ma con lo stesso spirito. Hoka Hey!!! Anfiteatro del Performance Center: Il campione NXT Tony D’Angelo si vendica dell’assalto di settimana scorsa di Tavion Heights, aggredendolo a sua volta a sorpresa. Il resto del locker room riesce a separarli. Jaida Parker vs Kali Armstrong (2,5 5) Queste 2 arriverebbero prime a un contest per il sosia di Bianca Belair, la veterana del roster Jaida mantiene il vantaggio a lungo con Kali che controbatte con un Flyng Crossbody e un Poweslam non proprio perfetti. In compenso però prende una bella rincorsa per il Shoulder Block che è la sua finisher 1.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 05.05.2026 Dove sta Inuyasha? Notizie correlate Meteo Roma del 05-05-2026 ore 06:15meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabile la...