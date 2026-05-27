Un nuovo sondaggio di Harvard Business Review Analytic Services evidenzia che, sebbene l’adozione dell’intelligenza artificiale sia ancora elevata, il valore percepito potrebbe risultare inferiore alle aspettative senza processi di modernizzazione e integrazione nei flussi di lavoro. L’indagine mostra che molte aziende investono in tecnologia IA, ma solo alcune ottengono risultati significativi senza adeguate strategie di implementazione. La mancanza di integrazione limita l’efficacia e il ritorno sugli investimenti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Emerge un “divario di successo dell’IA” critico, con meno del 30% delle organizzazioni che vede un impatto sui nuovi flussi di ricavi MILANO, 27 maggio 2026PRNewswire — La maggior parte delle organizzazioni ha superato la fase sperimentale con l’intelligenza artificiale, ma poche ne stanno realizzando il pieno valore. Una nuova ricerca di Harvard Business Review Analytic Services, sponsorizzata da Appian, rivela che, sebbene il 59% delle organizzazioni abbia l’IA in produzione, la maggioranza è attualmente concentrata su guadagni incrementali che privilegiano efficienza e produttività rispetto alla crescita dei ricavi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nuovo sondaggio di Harvard Business Review Analytic Services: l’adozione dell’IA rimane alta, ma il valore potrebbe essere inferiore alle attese senza modernizzazione e integrazione nei flussi di lavoro

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