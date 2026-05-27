È stato annunciato un nuovo progetto chiamato ’Dopo di noi’ che coinvolge la Società della Salute e il terzo settore per realizzare una struttura a Quercia. L’obiettivo è creare un ’Ponte al Futuro’ che favorisca l’indipendenza delle persone con disabilità nella Lunigiana e migliori la loro qualità di vita. La collaborazione tra enti pubblici e realtà del terzo settore mira a sviluppare servizi dedicati e sostenibili.

Un ’ Ponte al Futuro ’ per costruire una reale indipendenza e garantire una qualità della vita straordinaria alle persone con disabilità della Lunigiana. La Società della Salute della Lunigiana si prepara all’inaugurazione del nuovo progetto ‘ Dopo di Noi - Quercia ’, venerdì alle 16 a Quercia di Aulla. Saranno presenti i vertici della SdS: il presidente Roberto Valettini, il componente della giunta esecutiva Matteo Mastrini e il direttore Marco Formato (in foto). Insieme a loro i rappresentanti degli enti del Terzo settore partner del progetto: Maurizio Mezzani (Pegaso), Giuseppe Mussi (Anffas), Simona Caminati (Aias) e Paolo Bestazzoni (Aldi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo progetto ’Dopo di noi’. Sds e terzo settore in rete per la struttura di Quercia

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