Progetto Forma D | al via il seminario Istituzioni Terzo Settore e Università in rete
È iniziato il seminario intitolato “Istituzioni, Terzo Settore e Università in rete”, promosso dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Ets, che gestisce la Casa Rifugio Angela Morabito. L’evento fa parte del progetto Forma D, finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle disabilità. Lo scopo è promuovere la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e università per affrontare tematiche legate all’antiviolenza e alla disabilità.
L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Ets ente gestore della Casa Rifugio Angela Morabito, dà il via al progetto Forma D – Formazione Operativa per il Riconoscimento Antiviolenza Disabilità, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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