Progetto Forma D | al via il seminario Istituzioni Terzo Settore e Università in rete

È iniziato il seminario intitolato “Istituzioni, Terzo Settore e Università in rete”, promosso dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Ets, che gestisce la Casa Rifugio Angela Morabito. L’evento fa parte del progetto Forma D, finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle disabilità. Lo scopo è promuovere la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e università per affrontare tematiche legate all’antiviolenza e alla disabilità.