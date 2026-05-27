Il nuovo Piano dei rifiuti dell’Umbria mantiene l’impianto di Belladanza come elemento centrale. La discarica rappresenta un punto critico nel piano, con decisioni ancora da definire sulla gestione e l’espansione. Sogepu continua a svolgere un ruolo chiave nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture. La questione della discarica resta al centro delle discussioni, mentre le attività di investimento si concentrano sulla manutenzione e l’adeguamento dell’impianto.

L’impiantistica di Belladanza deve rimanere centrale nelle progettualità e negli investimenti del nuovo Piano dei rifiuti dell’Umbria. È una posizione che abbiamo avuto modo di chiarire con l’assessore regionale Thomas De Luca anche nel sopralluogo che ha condotto qualche mese fa proprio nel polo di Belladanza, quando è stato fatto presente che Sogepu dispone di una proprietà di ben 20 ettari vicino alla discarica, sulla quale, attraverso il Prg possono essere sviluppate progettualità importanti": così il sindaco Luca Secondi ha parlato della complessa gestione dei rifiuti nel corso del Consiglio comunale su sollecitazione del consigliere Valerio Mancini (Lega). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo Piano dei rifiuti. Il nodo della discarica e il ruolo di Sogepu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sicilia, tutti i nodi del nuovo piano regionale rifiuti

Notizie e thread social correlati

Nuovo piano rifiuti, il Pd: "Viterbo rimane la discarica del Lazio". FdI: "Abbiamo pagato per tanto tempo i loro errori"La giunta regionale ha annunciato un aggiornamento del piano rifiuti che modifica la gestione dei rifiuti nelle cinque province della regione.

Verso il nuovo piano del traffico. Il nodo dei parcheggi alla stazioneLa città si prepara a un nuovo piano del traffico, con una particolare attenzione al problema dei parcheggi alla stazione.

Temi più discussi: Attività di vigilanza Anac, il nuovo piano d’azione; Il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione C&D; Termovalorizzatori, Schifani accelera: Le discariche spariranno, anche Messina e Milazzo al centro del nuovo piano rifiuti; Nuovo Piano dei rifiuti. Il nodo della discarica e il ruolo di Sogepu.

Sono stati consegnati, nei tempi, i Progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania, passaggio decisivo nell’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e nella realizzazione della nuova rete impianti x.com

Nuovo Piano dei rifiuti. Il nodo della discarica e il ruolo di SogepuIl sindaco: L’impianto di Beladanza deve rimanere centrale nella progettualità e negli investimenti. Posizione già condivisa con l’assessore regionale. lanazione.it

Piano di Electrolux per ridurre del 40% i posti di lavoro in Italia reddit

Rifiuti, il nuovo piano non chiude il ciclo: tempi stretti, più costi e restano le discaricheORVIETO - Ringraziamo l’assessore De Luca per l’opportunità di approfondimento e di confronto ma i dubbi e le ... orvietosi.it