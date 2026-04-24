Nuovo piano rifiuti il Pd | Viterbo rimane la discarica del Lazio FdI | Abbiamo pagato per tanto tempo i loro errori

La giunta regionale ha annunciato un aggiornamento del piano rifiuti che modifica la gestione dei rifiuti nelle cinque province della regione. La proposta ha suscitato reazioni da parte dei gruppi politici, con il Partito Democratico che ha affermato che Viterbo continua a essere la discarica del Lazio, mentre Fratelli d’Italia ha criticato le scelte passate, sostenendo di aver pagato per gli errori commessi in passato.

Nuovo piano rifiuti regionale, la giunta regionale ha presentato l'aggiornamento che cambia la gestione dell'immondizia nelle cinque province. Tra le modifiche più profonde quella inerente i nuovi ambiti territoriali: non più cinque, ma solo due con Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone accorpati e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo piano rifiuti per il Lazio, cosa cambia per Viterbo Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provinciaAvviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Il Lazio ha un nuovo piano rifiuti. Così Rocca punta ad aumentare la differenziata; Regione Lazio, nuovo piano rifiuti: a Civitavecchia l’immondizia di Roma; Nuovo piano rifiuti per il Lazio, cosa cambia per Viterbo. Il nuovo piano di rifiuti della Regione LazioROMA – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento, 13 anni dopo la cessazione dei c ... online-news.it Rifiuti, il nuovo Piano del Lazio ridisegna il sistema: per Frosinone tra conferme e nuove sfideFrosinone – Il Lazio prova a voltare pagina nella gestione dei rifiuti. Con l’approvazione del nuovo Piano Regionale di ... ilpuntoamezzogiorno.it Ue-Ucraina, nuovo piano strategico sui minerali critici: rafforzata la cooperazione industriale - facebook.com facebook Scopri Möves: il nuovo piano del #ComuneMi che definisce obiettivi, strategie e azioni per lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile Per una città più accessibile , sostenibile e a misura di persona tinyurl.com/r3ns2cyn x.com