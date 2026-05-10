Verso il nuovo piano del traffico Il nodo dei parcheggi alla stazione

La città si prepara a un nuovo piano del traffico, con una particolare attenzione al problema dei parcheggi alla stazione. Attualmente, si stanno analizzando i flussi di mobilità quotidiani e le aree di sosta nelle vicinanze dell’impianto ferroviario. Questa fase di studio mira a raccogliere dati concreti sulla situazione attuale, fornendo una base oggettiva per eventuali interventi futuri. La modifica delle regole di circolazione è al centro delle discussioni in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui