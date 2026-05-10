Verso il nuovo piano del traffico Il nodo dei parcheggi alla stazione
La città si prepara a un nuovo piano del traffico, con una particolare attenzione al problema dei parcheggi alla stazione. Attualmente, si stanno analizzando i flussi di mobilità quotidiani e le aree di sosta nelle vicinanze dell’impianto ferroviario. Questa fase di studio mira a raccogliere dati concreti sulla situazione attuale, fornendo una base oggettiva per eventuali interventi futuri. La modifica delle regole di circolazione è al centro delle discussioni in corso.
Un approfondimento sullo stato della mobilità cittadina, con l’obiettivo di avere una fotografia chiara e aggiornata della situazione, uno strumento utile per comprendere come si muove davvero la città ogni giorno e su quali elementi costruire le scelte future. "I dati che emergono confermano innanzitutto una caratteristica nota - spiega l’amministrazione - Cusano Milanino è una città pienamente inserita nella rete metropolitana, percorsa da flussi che non sono solo locali ma anche di attraversamento. La struttura urbana concentra inevitabilmente il traffico su alcune direttrici principali, in particolare lungo l’asse di via le Sormani e sulle connessioni est-ovest".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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