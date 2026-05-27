Nuovo Inrca inaugurato a lavori in corso un anno fa Mirella Giangiacomi Pd ironica | La pubblicità è l' anima del commercio
ANCONA – Ne ha per tutti Mirella Giangiacomi, consigliere comunale del Partito Democratico ad Ancona. In particolare con la maggioranza in Assemblea legislativa delle Marche e con quella dell’Assise dorica. Il tema è quello dell’Inrca, con la nuova sede di Camerano, la cui facciata principale è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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