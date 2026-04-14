Mandello il nuovo campo in sintetico si fa attendere | il via ai lavori fra un anno

A Mandello si attende da tempo la realizzazione del nuovo campo in sintetico nel parco comunale, ma i lavori non inizieranno prima di un anno. La popolazione mostra interesse, mentre le operazioni di costruzione sono previste con una tempistica precisa. La decisione di avviare i lavori è stata comunicata dall’amministrazione, che ha indicato il prossimo anno come termine di inizio delle attività.