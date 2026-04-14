Mandello il nuovo campo in sintetico si fa attendere | il via ai lavori fra un anno
A Mandello si attende da tempo la realizzazione del nuovo campo in sintetico nel parco comunale, ma i lavori non inizieranno prima di un anno. La popolazione mostra interesse, mentre le operazioni di costruzione sono previste con una tempistica precisa. La decisione di avviare i lavori è stata comunicata dall’amministrazione, che ha indicato il prossimo anno come termine di inizio delle attività.
A Mandello l'attesa per il nuovo manto sintetico del campo comunale è grande, ma occorrerà avere pazienza. L'inizio lavori, inizialmente previsto per settembre 2026, è posticipato ad aprile 2027, tra un anno.Ad annunciare la proroga, in maniera congiunta, sono il Comune di Mandello e la Sezione.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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