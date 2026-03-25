I lavori di riqualificazione su Corso Matteotti, iniziati diversi mesi fa e in alcuni tratti ancora in corso da oltre un anno e mezzo, stanno causando gravi disagi ai negozianti della zona. La situazione ha portato molti commercianti a esprimere preoccupazione, sostenendo che il prolungarsi dei lavori sta compromettendo le attività e rischia di danneggiare il commercio locale.

L'allarme dei titolari di 60 negozi sui lavori di riqualificazione che stanno paralizzando la principale arteria commerciale: "Fatturati in calo fino al 70%" Da qualche giorno il fronte dei lavori è stato raddoppiato e il corso è diventato impercorribile sia nella sua parte finale che in quella iniziale nei pressi del centro storico, determinando ulteriori criticità. Nel frattempo, il danno economico che denunciano i commercianti è devastante: si registrano cali di fatturato fino al 70%, con intere giornate senza clienti, forniture difficili da evadere per l’impossibilità, in molti casi, perfino di raggiungere i negozi. A rendere ancora più grave la situazione è l’inaccessibilità di importanti porzioni di corso, sia per le automobili che per i pedoni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Lavori su Corso Matteotti non ancora terminati, negozianti esasperati: "Così si uccide il commercio locale"

Articoli correlati

Leggi anche: Galleria Verta, dal 2018 a oggi lavori non ancora terminati

Partono i lavori di riqualificazione ad Alfonsine: 370mila euro per il 'nuovo volto' di corso MatteottiAll’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della...

Una selezione di notizie su Corso Matteotti

Temi più discussi: Lavori in corso per il Progetto Spugna, via Matteotti a Legnano per due giorni a senso unico; Problemi al tetto di Palazzo del Territorio, transennata l’area di piazza Matteotti, viabilità modificata fino a fine emergenza e sospeso il mercato di Coldiretti di sabato; Da lunedì corso Matteotti sotto i ferri. Cosa cambia e per quanto; Sampietrini sul Corso. E cantieri in più zone.

Lavori in corso per il Progetto Spugna, via Matteotti a Legnano per due giorni a senso unicoVia Matteotti sarà percorribile solo dal Sempione verso largo Tosi dalle 8.30 di mercoledì 18 marzo alle 20 di giovedì 19 ... legnanonews.com

Sampietrini sul Corso. E cantieri in più zonePONTEDERA Sono iniziati sul corso Matteotti gli interventi per la sistemazione dei sampietrini. Su questo intervento e sugli altri in ... msn.com

Una grande sorpresa: quest’anno ci trovi anche al mercatino di Pasqua! Ti aspettiamo dal 28 marzo all’11 aprile in Corso Matteotti 15, con tante novità, e regali solidali per sostenere i nostri cagnetti e non solo Mar, Gio, Sab: 9.30–12.30 Lun, Mer, Ven: - facebook.com facebook