Lavori su Corso Matteotti non ancora terminati negozianti esasperati | Così si uccide il commercio locale

Da foggiatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori di riqualificazione su Corso Matteotti, iniziati diversi mesi fa e in alcuni tratti ancora in corso da oltre un anno e mezzo, stanno causando gravi disagi ai negozianti della zona. La situazione ha portato molti commercianti a esprimere preoccupazione, sostenendo che il prolungarsi dei lavori sta compromettendo le attività e rischia di danneggiare il commercio locale.

L'allarme dei titolari di 60 negozi sui lavori di riqualificazione che stanno paralizzando la principale arteria commerciale: "Fatturati in calo fino al 70%" Da qualche giorno il fronte dei lavori è stato raddoppiato e il corso è diventato impercorribile sia nella sua parte finale che in quella iniziale nei pressi del centro storico, determinando ulteriori criticità. Nel frattempo, il danno economico che denunciano i commercianti è devastante: si registrano cali di fatturato fino al 70%, con intere giornate senza clienti, forniture difficili da evadere per l’impossibilità, in molti casi, perfino di raggiungere i negozi. A rendere ancora più grave la situazione è l’inaccessibilità di importanti porzioni di corso, sia per le automobili che per i pedoni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

lavori su corso matteotti non ancora terminati negozianti esasperati cos236 si uccide il commercio locale
© Foggiatoday.it - Lavori su Corso Matteotti non ancora terminati, negozianti esasperati: "Così si uccide il commercio locale"

Articoli correlati

Leggi anche: Galleria Verta, dal 2018 a oggi lavori non ancora terminati

Partono i lavori di riqualificazione ad Alfonsine: 370mila euro per il 'nuovo volto' di corso MatteottiAll’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della...

Una selezione di notizie su Corso Matteotti

Temi più discussi: Lavori in corso per il Progetto Spugna, via Matteotti a Legnano per due giorni a senso unico; Problemi al tetto di Palazzo del Territorio, transennata l’area di piazza Matteotti, viabilità modificata fino a fine emergenza e sospeso il mercato di Coldiretti di sabato; Da lunedì corso Matteotti sotto i ferri. Cosa cambia e per quanto; Sampietrini sul Corso. E cantieri in più zone.

corso matteotti lavori su corso matteottiLavori in corso per il Progetto Spugna, via Matteotti a Legnano per due giorni a senso unicoVia Matteotti sarà percorribile solo dal Sempione verso largo Tosi dalle 8.30 di mercoledì 18 marzo alle 20 di giovedì 19 ... legnanonews.com

corso matteotti lavori su corso matteottiSampietrini sul Corso. E cantieri in più zonePONTEDERA Sono iniziati sul corso Matteotti gli interventi per la sistemazione dei sampietrini. Su questo intervento e sugli altri in ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.