Francesca Albanese ha affermato che il 7 ottobre non nacque dall’odio verso gli ebrei. La sua dichiarazione ha suscitato scalpore, dopo le sue precedenti affermazioni che avevano generato reazioni contrastanti. La discussione si concentra sulle sue parole riguardo alle motivazioni di quella data, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle sue affermazioni precedenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi commentatori e media, creando un certo clamore pubblico.

Siamo al puro delirio e Francesca Albanese non si smentisce mai, arrivando a dire durante la presentazione del suo libro che il 7 ottobre non è nato dall'odio contro gli ebrei ma dall'impunità di Israele: "Quando dicono che il 7 ottobre è stata una giornata violentissima, non c'è dubbio che siano stati commessi atti di terrorismo, ma il problema non è questo, ma cosa ha generato quella violenza, cosa l'ha prodotta, e non è vero che è stato l'odio nei confronti degli ebrei. È una balla, è un'altra narrazione facile per continuare a discriminare i palestinesi. Quell'attacco violento c'è stato nel momento in cui la Palestina era sparita dalle mappe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo delirio per la Albanese: "Il 7 ottobre non nacque dall’odio per gli ebrei”

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