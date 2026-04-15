Bufera sulla copertina dell' Espresso | la ferita per gli ebrei italiani e il nuovo simbolo anti-Israele

Una recente copertina pubblicata su una rivista italiana ha suscitato reazioni tra le comunità ebraiche e la politica di sinistra. La pubblicazione, che non si vedeva da tempo, ha provocato amarezza tra gli ebrei italiani, mentre alcuni esponenti di sinistra hanno espresso apprezzamenti. La questione ha riacceso il dibattito pubblico, portando nuovamente sotto i riflettori il rapporto tra la testata e le tematiche legate alla comunità ebraica.

Amarezza tra gli ebrei italiani, coro di consensi a sinistra. La copertina dell’Espresso – la cosa non accadeva da tempo - è tornata a far parlare di sé. Quell’immagine del “colono” armato, quel suo riso che diventa ghigno di fronte a una donna araba apparentemente dolente, è parso quanto di più azzeccato agli occhi degli anti-israeliani. Schiere di pro Pal hanno applaudito, seguaci come sono di una narrazione dichiaratamente manichea che rappresenta lo Stato ebraico come il male, riedizione del nazismo e artefice di un “genocidio” sadico ai danni di un popolo innocente, quello “palestinese”, che invece incarnerebbe per intero il bene, a Gaza come in Cisgiordania.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bufera sulla copertina dell'Espresso: la ferita per gli ebrei italiani e il nuovo simbolo anti-Israele Notizie correlate Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso: “Distorce la realtà”. E scatena gli attacchi social, ma la foto è veraLa copertina dell’ultimo numero de L’Espresso sta diventando un caso diplomatico. Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Elkann verso il processo: bufera sulla residenza di Marella Agnelli; Allevamenti UE, bufera su Bruxelles: Lobby della carne ascoltate 7 volte di più.