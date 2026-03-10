Antisemitismo l’odio contro gli ebrei cerniera tra antagonisti e fondamentalismo islamico | convegno di FdI

Un convegno al Senato organizzato da Fratelli d’Italia ha affrontato il tema dell’antisemitismo, evidenziando come l’odio contro gli ebrei sia tornato a preoccupare l’Europa e oltre. La conferenza, intitolata “Antisemitismo e violenza: il volto ambiguo degli antagonisti”, ha riunito rappresentanti politici per discutere delle manifestazioni di intolleranza e della connessione tra antagonismo e fondamentalismo islamico.

L'odio verso gli ebrei è tornato a spaventare l'Europa e non solo. Per questo motivo Fratelli d'Italia ha organizzato una conferenza stampa al Senato, dal titolo "Antisemitismo e violenza: il volto ambiguo degli antagonisti". Al convegno hanno partecipato il capogruppo dei senatori Lucio Malan, i deputati Giovanni Donzelli e Sara Kelany, i senatori Ester Mieli e Alberto Balboni, assieme al direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. Tra gli ospiti anche Alexandre Devecchio, giornalista de Le Figaro. Gli esponenti di FdI hanno parlato di un disegno eversivo che coinvolge le sigle dell'estrema sinistra: basti pensare alla famiglia cacciata dal ristorante a Napoli nelle settimane del conflitto a Gaza.