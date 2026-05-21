L’epidemia di Ebola preoccupa più di quelle precedenti Ci sono le premesse perché duri la testimonianza della dottoressa italiana di Msf

Un’epidemia di Ebola sta interessando una regione nel Congo, suscitando maggiore preoccupazione rispetto ai focolai passati. La dottoressa di Medici Senza Frontiere ha riferito che i numeri attuali, il contesto sociale e una variante del virus poco nota contribuiscono a questa situazione. La diffusione del virus, secondo la professionista, presenta caratteristiche che potrebbero favorire una durata più lunga dell’epidemia rispetto alle precedenti. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità sanitarie internazionali.

(Adnkronos) – di Raffaella Ammirati – "Preoccupa più delle precedenti" l'epidemia di Ebola in corso in Congo: per "numeri"; "contesto sociale"; "variante del virus poco nota". A parlare all'Adnkronos Salute è Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici senza frontiere (Msf) Italia, specialista in malattia infettive, che con le emergenze legate ad Ebola ha avuto più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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