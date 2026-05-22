A fine aprile si è verificata la prima vittima dell’epidemia di Ebola in Congo, quando un’infermiera si è presentata con i sintomi in un ospedale di Bunia, capoluogo della provincia dell’Ituri, e è deceduta pochi giorni più tardi. Recentemente, si sono sollevate polemiche riguardo ai tagli di fondi da parte dell’amministrazione statunitense all’agenzia di aiuti, accusati di aver indebolito il sistema di tracciamento dei casi nel paese. La presenza di criticità nei centri di cura è stata segnalata da Medici Senza Frontiere.

La prima vittima risale a fine aprile. Il 24, ha fatto sapere il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo, un’infermiera si è presentata con i sintomi in un ospedale di Bunia, capoluogo della provincia dell’ Ituri, e lì è morta pochi giorni dopo. Il 5 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto un alert per una “malattia sconosciuta ad elevata mortalità” segnalata nella stessa area, dove le vittime erano diventate già 4. Solo il 15, quando i casi sospetti erano già 200, l’agenzia dell’Onu ha dichiarato l’epidemia di ebola in Congo e in Uganda un’ emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Lo stesso 15 maggio gli epidemiologi lanciano i primi allarmi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ebola, sotto accusa i tagli di Trump a USAid: “In Congo indebolito il sistema di tracciamento dei casi”. Msf: “Ma le criticità maggiori ci saranno nei centri di cura”

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