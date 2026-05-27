A Casole d’Elsa, un nuovo capannone di 20.000 metri quadrati è stato completato da Pramac. L’azienda ha annunciato l’intenzione di assumere almeno 40 nuovi dipendenti per le attività all’interno della struttura. La costruzione rappresenta un investimento sul territorio, con un focus sulla crescita occupazionale locale. La notizia è stata comunicata dal rappresentante dell’azienda durante un evento di presentazione.

Investire sul territorio pensando al mondo occupazionale locale. La Pramac realizza un nuovo capannone di 20mila metri quadrati a Casole d’Elsa e assumerà almeno 40 nuovi dipendenti. A parlarne è Paolo Campinoti, CEO del gruppo Pramac, nota azienda valdelsana specializzata in generatori di corrente e soluzioni energetiche. Lo ha fatto in seno all’incontro curato dal Lions Club Valdelsa, introdotto dal presidente Stefano Gonnelli. "Oggi a Casole d’Elsa – spiega Campinoti – inauguriamo il nuovo sito industriale, dove resterà il centro direzionale per tutto il gruppo internazionale e dove riporteremo la produzione di materiali che fino a oggi facevamo fuori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo capannone Pramac a Casole. Campinoti: "Quaranta assunzioni"

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