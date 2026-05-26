Ross Brawn, ex direttore tecnico della Ferrari con 22 titoli mondiali in Formula 1, diventa consulente strategico per la squadra di MotoGP. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli sui termini contrattuali. Brawn lavorerà con il team di proprietà di un imprenditore italiano, contribuendo a sviluppare le strategie di gara e il progetto tecnico. La sua esperienza nel motorsport si integra con le attività della squadra, che punta a migliorare le prestazioni in campionato.

La Pramac punta sull'esperienza di Ross Brawn. L'ingegnere inglese, nel mondo dei motori da oltre 40 anni, entra nel Consiglio di Amministrazione della scuderia come consulente strategico del Team Principal Paolo Campinoti. Brawn ha iniziato a lavorare in Formula 1 sul finire degli anni '70, diventando presto uno dei direttori tecnici più stimati del Circus. Solido il suo legame con Michael Schumacher, iniziata alla Benetton e proseguita in Ferrari, dove ha lavorato dal 1997 al 2006. Conclusa l'esperienza a Maranello, è stato ingaggiato dalla Honda e ha quindi fondato il team Brawn GP, poi ceduto alla Mercedes. In carriera, Brawn ha vinto 22 titoli mondiali in Formula 1, considerando gli 11 Campionati Costruttori e gli 11 Campionati Piloti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Pramac punta sull'esperienza di Ross Brawn: sarà consulente strategico di Campinoti

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