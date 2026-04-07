Quaranta alberi tavoli per pic-nic e area giochi | a Isola Sacra arriva un nuovo parco urbano

Un'area di ottomila metri quadrati a Isola Sacra, precedentemente lasciata inutilizzata, sarà trasformata in un parco urbano. L'intervento prevede la piantumazione di quaranta alberi, l’installazione di tavoli per pic-nic e un’area dedicata ai giochi per bambini. La gestione dell'area sarà affidata al comune di Fiumicino, in collaborazione con la società ADR. La riqualificazione interesserà un'area di proprietà pubblica situata nel quartiere.

Il comune di Fiumicino ha deciso di realizzare un nuovo parco in uno spazio verde inutilizzato. I costi saranno sostenuti da ADR Ottomila metri quadrati, oggi inutilizzati, diventano un parco urbano multifunzionale. È questa la destinazione che il comune di Fiumicino, in collaborazione con la società ADR, ha deciso di riservare ad un’area verde di Isola Sacra. Il modello è quello delle “tiny forest” che anche il Campidoglio sta progressivamente realizzando. Su piccole superfici verdi, vengono messi a dimora tanti alberi, così da creare un piccolo bosco. Nel caso di Isola Sacra, questo proposito, si realizza piantando 41 nuove alberature. Ma non è previsto soltanto l’arrivo delle essenze arboree: la superficie a disposizione, in via Monte Solarolo, deve infatti essere trasformata in uno spazio a disposizione del territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Isola Sacra, in via Monte Solarolo sorgerà un nuovo parco urbano inclusivoFiumicino, 7 aprile 2026 – Un nuovo parco urbano, moderno e inclusivo, sorgerà a Isola Sacra, nell’area di via Monte Solarolo.