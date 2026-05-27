Un nuovo blackout ha causato danni e disagi in diverse attività commerciali. Alcuni negozi sono stati costretti a ritardare l’apertura a causa di saracinesche completamente automatizzate non funzionanti. I commercianti chiedono un intervento immediato per risolvere il problema e evitare ulteriori disservizi. La situazione ha interessato più zone della città e si sta verificando un aumento dei disagi per attività e clienti.

Qualche commerciante ha dovuto ritardare l’apertura del negozio avendo la saracinesca completamente automatizzata. Il bar non ha potuto servire caffè e bevande calde. Molti residenti sono rimasti nelle loro abitazioni, ma senza poter far nulla. E nonostante le temperature estive nessuno ha potuto accendere condizionatori e ventilatori. Nuovo blackout elettrico e vecchie proteste a Pregnana. Alle cinque di ieri mattina, in una zona del paese, quella centrale di via Roma e in alcune vie limitrofe, è saltata la corrente elettrica. "È l’ennesimo episodio che accade in questa zona di Pregnana - commenta un commerciante - i danni per la mia attività e i disagi per me e per i clienti sono enormi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo blackout, danni e disagi: "Chiediamo un intervento urgente"

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