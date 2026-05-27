Nuovo blackout danni e disagi | Chiediamo un intervento urgente

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo blackout ha causato danni e disagi in diverse attività commerciali. Alcuni negozi sono stati costretti a ritardare l’apertura a causa di saracinesche completamente automatizzate non funzionanti. I commercianti chiedono un intervento immediato per risolvere il problema e evitare ulteriori disservizi. La situazione ha interessato più zone della città e si sta verificando un aumento dei disagi per attività e clienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Qualche commerciante ha dovuto ritardare l’apertura del negozio avendo la saracinesca completamente automatizzata. Il bar non ha potuto servire caffè e bevande calde. Molti residenti sono rimasti nelle loro abitazioni, ma senza poter far nulla. E nonostante le temperature estive nessuno ha potuto accendere condizionatori e ventilatori. Nuovo blackout elettrico e vecchie proteste a Pregnana. Alle cinque di ieri mattina, in una zona del paese, quella centrale di via Roma e in alcune vie limitrofe, è saltata la corrente elettrica. "È l’ennesimo episodio che accade in questa zona di Pregnana - commenta un commerciante - i danni per la mia attività e i disagi per me e per i clienti sono enormi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nuovo blackout danni e disagi chiediamo un intervento urgente
© Ilgiorno.it - Nuovo blackout, danni e disagi: "Chiediamo un intervento urgente"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Degrado lungo il Montone, via D’Anzani tra danni e abbandono: "Serve un intervento urgente"L’area lungo il fiume Montone, in particolare il tratto di via D’Anzani, presenta una situazione di abbandono e danni evidenti.

Sassari senza acqua: 36 ore di blackout idrico urgenteA Sassari l’acqua manca da oltre 36 ore a causa di un blackout improvviso dell’acquedotto Coghinas, una delle principali fonti di approvvigionamento...

Temi più discussi: Nuovo blackout, danni e disagi: Chiediamo un intervento urgente; Blackout continui a Fregene, i commercianti diffidano: Rete elettrica al collasso prima dell’estate; Un test sulla memoria primo strumento per individuare i blackout da alcol; L'Iran è offline da 81 giorni: e se a spegnersi, domani, fosse il web di tutto il mondo?.

nuovo blackout danni eNuovo blackout, danni e disagi: Chiediamo un intervento urgentePregnana, cittadini e commercianti: È l’ennesimo episodio. Duereti: parte delle utenze riattivate dopo un’ora ... ilgiorno.it

nuovo blackout danni ePregnana Milanese ancora senza corrente: ennesimo blackout, rabbia tra residenti e commerciantiÈ l’ennesimo episodio che accade in questa zona di Pregnana - commenta un commerciante - i danni per la mia attività e i disagi per me e per i clienti sono enormi. La causa, un guasto nella cabina e ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web