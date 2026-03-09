Sassari senza acqua | 36 ore di blackout idrico urgente

A Sassari l’acqua manca da oltre 36 ore a causa di un blackout improvviso dell’acquedotto Coghinas, una delle principali fonti di approvvigionamento della città. La mancanza di acqua ha coinvolto interi quartieri, creando disagi tra residenti e attività commerciali. Le autorità locali stanno lavorando per risolvere la situazione e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Sassari si trova di fronte a un'interruzione dell'acquedotto Coghinas, una delle arterie idriche vitali del nord Sardegna. L'intervento urgente della durata di 36 ore impatta direttamente su diverse zone urbane e comuni limitrofi. Enas e Abbanoa hanno attivato protocolli specifici per gestire la sospensione dell'erogazione. La città affronta questa sfida infrastrutturale con piani di emergenza che coinvolgono cisterne e fonti alternative. L'urgenza operativa sulla condotta principale. L'ente regionale Enas ha comunicato l'avvio immediato dei lavori sulla condotta che porta acqua grezza ai potabilizzatori gestiti da Abbanoa. Si tratta di un intervento straordinario necessario per garantire la sicurezza strutturale dell'infrastruttura.