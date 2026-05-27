Nuovo biglietto AMT a Genova | i volontari sui bus per aiutare l’utenza

Notizia in breve

A Genova, i volontari saranno presenti sui bus per assistere i passeggeri con il nuovo biglietto AMT. Sono incaricati di aiutare gli utenti durante l’utilizzo dei nuovi validatori e rispondere alle domande più frequenti. Non sono ancora state definite le modalità specifiche con cui i volontari guideranno concretamente i passeggeri, né come si intende prevenire eventuali problemi riscontrati in altre città, come Savona.