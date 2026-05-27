Nuovo biglietto AMT a Genova | i volontari sui bus per aiutare l’utenza

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova, i volontari saranno presenti sui bus per assistere i passeggeri con il nuovo biglietto AMT. Sono incaricati di aiutare gli utenti durante l’utilizzo dei nuovi validatori e rispondere alle domande più frequenti. Non sono ancora state definite le modalità specifiche con cui i volontari guideranno concretamente i passeggeri, né come si intende prevenire eventuali problemi riscontrati in altre città, come Savona.

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? Domande chiave Come eviteranno i nuovi problemi riscontrati dagli utenti a Savona?. Chi guiderà concretamente i passeggeri durante l'uso dei nuovi validatori?. Perché la Regione ha stanziato 22,5 milioni di euro per questo sistema?. Dove sono già stati installati i nuovi terminali per il pagamento digitale?.? In Breve Investimento da 22,5 milioni di euro per il progetto regionale Liguria Go.. Nuovi validatori AMT già installati sul 50% della flotta urbana genovese.. Assistenza volontaria attiva dal 28 maggio 2026 per evitare criticità simili a Savona.. Sistemi già completati nelle province di Imperia e La Spezia.. Domani, 28 maggio 2026, i volontari delle associazioni dei consumatori saliranno sui bus di Genova per supportare l’utenza nell’uso della nuova bigliettazione elettronica AMT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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