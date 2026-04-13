Genova sesso orale tra due uomini sul bus della linea 20 di Amt autista aggredita dopo averli rimproverati al capolinea - VIDEO

A Genova, due uomini sono stati coinvolti in un episodio a bordo di un bus della linea 20 di Amt, durante il quale si sono scambiati atti sessuali. Dopo essere stati rimproverati dall'autista al capolinea, uno dei due ha aggredito la conducente con schiaffi, pugni e spintoni. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini. Un video registra parte dell'accaduto.

Uno dei due uomini avrebbe aggredito l'autista con schiaffi, pugni e spintoni. La polizia ha denunciato l'uomo per resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio Due uomini hanno iniziato a fare sesso orale su un autobus in servizio sulla linea 20 di Amt a Genova, al capolinea di via.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, sesso orale tra due uomini sul bus della linea 20 di Amt, autista aggredita dopo averli rimproverati al capolinea - VIDEO Sesso orale sul bus: sorpreso con i pantaloni abbassati, picchia l'autista. Dopo due ore è di nuovo al capolineaSchiaffi, spintoni e anche qualche pugno su un autobus in servizio sulla linea 20 di Amt. Autista aggredita sul bus. La rabbia dei sindacati: "Chiudere il posto guida"L’ennesima aggressione ai danni di un’autista di autobus fa salire nuovamente il grido d’allarme dei sindacati.