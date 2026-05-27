Nuovi assunti | scatta il silenzio-assenso sul fondo pensione dal 2026

? Punti chiave Come evitare l'iscrizione automatica al fondo pensione dopo l'assunzione?. Cosa succede al TFR se non si comunica la scelta entro 60 giorni?. Perché il governo ha deciso di aumentare la deducibilità fiscale dei contributi?. Chi rischia di perdere liquidità immediata con questa nuova riforma?.? In Breve Scadenza 60 giorni dall'assunzione per comunicare rinuncia scritta al fondo pensione.. Deducibilità fiscale per contributi versati aumentata a 5.300 euro annui.. Solo il 22% dei 438 miliardi di euro di TFR è nei fondi.. Modello life-cycle adatta investimenti all'età per proteggere il capitale accumulato..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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TFR e fondo pensione: cosa cambia dal 31 luglio 2026

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