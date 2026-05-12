TFR e previdenza | dal 2026 scatta il silenzio-assenso per i nuovi assunti
A partire dal 2026, per i nuovi assunti entrerà in vigore il sistema del silenzio-assenso riguardo al trasferimento del TFR. Chi desidera bloccare il trasferimento automatico avrà 60 giorni di tempo per agire. Inoltre, ci sono novità sulla tassazione agevolata del 9% sulla pensione e sui risparmi potenziali legati a questa misura. Sono state fornite indicazioni pratiche per gestire queste procedure.
? Punti chiave Come bloccare il trasferimento automatico del TFR entro 60 giorni?. Quanto risparmierai grazie alla tassazione agevolata del 9% sulla pensione?. Perché le piccole imprese rischiano di perdere liquidità con questa riforma?. Cosa succede se non presenti il modulo di rifiuto entro la scadenza?.? In Breve Termine di 60 giorni per comunicare il rifiuto esplicito all'azienda.. Tasso di sostituzione pensionistica previsto sotto il 60% entro il 2050.. Deducibilità contributiva elevata a 5.300 euro con tassazione finale al 9%.. Contributo datore di lavoro tra l'1,5% e il 2,5% della retribuzione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Previdenza e pensioni 2026: cosa cambia dal 1° luglio
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Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole sulla destinazione del Tfr. Le nuove norme riguardano i neo assunti per la prima volta, ma anche chiunque cambi lavoro. In mancanza di indicazioni, scatta per tutti l’adesione automatica alla previdenza complementare. facebook
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