TFR e previdenza | dal 2026 scatta il silenzio-assenso per i nuovi assunti

A partire dal 2026, per i nuovi assunti entrerà in vigore il sistema del silenzio-assenso riguardo al trasferimento del TFR. Chi desidera bloccare il trasferimento automatico avrà 60 giorni di tempo per agire. Inoltre, ci sono novità sulla tassazione agevolata del 9% sulla pensione e sui risparmi potenziali legati a questa misura. Sono state fornite indicazioni pratiche per gestire queste procedure.

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