Monopattini elettrici | targa e assicurazione RC le nuove regole

Da oggi, i monopattini elettrici devono essere dotati di targa e assicurazione RC, secondo le nuove disposizioni. L'obbligo di assicurazione entra in vigore quando i veicoli vengono utilizzati su strade pubbliche. Le sanzioni previste per chi circola senza targa comprendono multe che variano, con importi che possono arrivare a diverse centinaia di euro. Le regole mirano a regolamentare l'uso dei mezzi a motore leggeri in città.

? Punti chiave Quando scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici?. Quanto costano le sanzioni per chi circola senza targa?. Chi rischia il fermo del veicolo durante i nuovi controlli?. Come cambiano le regole per chi usa il noleggio sharing?.? In Breve Obbligo targa dal 16 maggio 2026 e assicurazione RC dal 16 luglio 2026.. Sanzioni amministrative tra 100 e 400 euro per mancanza di documenti o targa.. Età minima per la guida fissata a 14 anni con obbligo casco.. Nuove regole applicabili anche alle società di noleggio e sharing urbano.. Dal 16 maggio 2026 scattano in Italia i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, con l’introduzione della targa identificativa e la successiva decorrenza dell’assicurazione RC prevista per il 16 luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatorie

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