Dal 16 maggio 2026 sarà obbligatorio per i conducenti di monopattini elettrici indossare il casco e rispettare limiti di velocità. Le nuove norme prevedono anche l’obbligo di assicurazione e l’installazione del “targhino” per identificare i veicoli. Questi cambiamenti sono stati introdotti per regolamentare l’uso dei monopattini e garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Dal 16 maggio 2026 sarà obbligatorio, per i conducenti di monopattini elettrici, il “targhino”. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito l’apposita piattaforma online, necessaria a gestire i contrassegni in questione, già previsti dalla riforma al codice della strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024. L’obbligo del targhino rientra in un più ampio pacchetto di nuove norme, come quelle sulla sospensione breve della patente e sulla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcoliche, introdotte per raggiungere due obiettivi fissati dalla Commissione europea. Il nostro Paese, infatti, al pari di tutti gli Stati membri, deve dimezzare sinistri stradali e decessi entro il 2030, nonché azzerarli entro il 2050. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Monopattini elettrici: targhino, casco, limiti, assicurazione. Le nuove norme da rispettare a tutela di tutti

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