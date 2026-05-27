L’esposto di Alfonsi allarga l’inchiesta arbitri | Il voto dato a Ferrieri Caputi è indotto dall'alto

Notizia in breve

Il presidente della Sezione Aia dell'Aquila ha presentato un esposto che allarga l'inchiesta sugli arbitri, sostenendo che il voto assegnato a una arbitra femminile sia stato influenzato dall'alto. Nell'esposto si segnala anche un cambiamento sospetto nelle designazioni, che avrebbe causato la rimozione di un arbitro. La denuncia si concentra su presunte irregolarità nelle decisioni legate alle designazioni arbitrali.