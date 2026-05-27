Arbitri l' ultima denuncia | Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall' alto Si muove la Procura

Notizia in breve

Nell’ultima giornata del campionato 2025-26, un’esposto denuncia un voto negativo assegnato a una arbitra, sostenendo che sarebbe stato influenzato da pressioni esterne. La Procura ha avviato un’indagine per verificare eventuali irregolarità. L’esponente ha segnalato presunti cambi di giudizio e pressioni da parte di figure di rilievo. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli su eventuali coinvolgimenti.