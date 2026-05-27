Arbitri l' ultima denuncia | Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall' alto Si muove la Procura
Nell’ultima giornata del campionato 2025-26, un’esposto denuncia un voto negativo assegnato a una arbitra, sostenendo che sarebbe stato influenzato da pressioni esterne. La Procura ha avviato un’indagine per verificare eventuali irregolarità. L’esponente ha segnalato presunti cambi di giudizio e pressioni da parte di figure di rilievo. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli su eventuali coinvolgimenti.
Un nuovo scandalo arbitri rischia di turbare l’Associazione Italiana Arbitri e il suo (nuovo) designatore, Dino Tommasi. Il presidente della Sezione Aia dell'Aquila, Guido Alfonsi, ha inviato un esposto alla Procura Federale e al pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta alla Procura di Milano che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi. Alfonsi evidenzia delle anomalie nella dismissione dell'arbitro Federico Dionisi, proprio della sezione de L’Aquila, dai ruoli CAN A-B. Una prima conseguenza c’è già stata: la Procura Figc ha aperto un fascicolo per verificare quanto dichiarato. Il tutto mentre la Figc, complice il parere negativo della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, rinunciava all'idea del commissariamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
"Indagini in corso anche a livello alto". La conferma: la Germania si muove sull'assistente della SalisLe autorità tedesche stanno conducendo indagini in vari livelli di governo riguardo all'assistente della Salis.
Inchiesta arbitri, Ravezzani: «Si allude ad arbitri scelti dall’Inter che non risulta indagata. E se finisse in nulla?»Un’indagine sugli arbitri coinvolge alcune ipotesi riguardanti presunte scelte di arbitri da parte di un club di calcio, anche se quest’ultimo non...
Temi più discussi: Cheddira, il bomber ritrovato: ora è lui l’uomo in più del Lecce (e del fanta); Milan Cagliari, Guida arbitro per l’ultima giornata di Serie A; Roma, Gasperini a Verona con assenze pesanti: per Ndicka lesione di secondo grado.
Luca Bianchin e Elisabetta EspositoSotto osservazione l’ultima giornata del campionato 2025-26: Alfonsi, nell'esposto, denuncia cambi a suo parere sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali, le figure che per l’Aia assegna ... gazzetta.it
Secondo il Pengwin Maria Ferrieri #Caputo non è adeguata alla #SerieA, ma viene designata così da far passare un messaggio che alla fine non interessa a nessuno. Che ne pensate? #fblifestyle facebook
Lazio - Pisa, dirige Ferrieri Caputi: i precedenti con l'arbitro di LivornoSarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere la sfida tra Lazio e Pisa, in programma sabato 23 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico e valida per la trentottesima giornata di Serie A. Il fischietto tos ... lalaziosiamonoi.it