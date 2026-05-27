La Lotus Emira 420 Sport, presentata a Hethel, in Norfolk, è la versione più potente, leggera ed estrema di sempre. Con 420 CV di potenza, si distingue per le prestazioni elevate e un design che include un tetto rimovibile. La vettura rappresenta il modello più performante della gamma Emira, secondo quanto annunciato dalla casa automobilistica.

A Hethel, in Norfolk, la Lotus Emira ha trovato la sua versione definitiva. Si chiama 420 Sport: è la più potente, la più leggera e la più estrema di tutte le Emira mai prodotte. E nasconde una sorpresa che non si vedeva in casa Lotus da decenni — un tetto in vetro che si stacca, omaggio diretto alla Esprit. L’Emira 420 Sport in pista al tramonto, dove il Lightweight Handling Pack mostra il suo carattere. Foto Lotus Cars La più estrema delle Emira. Lotus l’ha presentata il 26 maggio 2026 e l’ha già messa al vertice della gamma Emira. Numeri che parlano da soli, perché è la prima volta che un quattro cilindri turbo casa Hethel arriva a sfiorare i tre Cavalli e i 300 all’ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lotus Emira 420 Sport: 420 CV e tetto rimovibile?

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Lotus Emira 420 Sport More Power, Less Weight! 1

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