Nuovo Subaru elettrico da 420 CV | il SUV più potente di sempre debutta a New York?

Una casa automobilistica giapponese ha pubblicato un teaser che mostra le prime immagini di un nuovo SUV elettrico con una potenza di 420 cavalli. Il veicolo sarà presentato ufficialmente al Salone di New York il 1° aprile 2026. Si tratta del modello più potente mai prodotto dall’azienda. La presentazione è prevista in un evento che si svolgerà negli Stati Uniti.

Subaru alza il tiro. Con un teaser diffuso nelle scorse ore, la casa giapponese ha svelato le prime immagini di un nuovo SUV elettrico da 420 CV che debutterà al Salone di New York il prossimo 1° aprile 2026. Se confermato, sarà il veicolo più potente mai prodotto nella storia del marchio. Cosa sappiamo finora. L’immagine teaser mostra un SUV ripreso in controluce lungo un tratto di costa, con proporzioni da medio-grande e dettagli che richiamano il linguaggio stilistico già visto sulla Solterra. Si riconoscono: Firma luminosa LED articolata con logo Subaru illuminato al centro. Barre sul tetto — vocazione outdoor confermata. Proporzioni da SUV tradizionale — niente coupé, niente crossover. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuovo Subaru elettrico da 420 CV: il SUV più potente di sempre debutta a New York? Articoli correlati Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km/hXiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range... Volvo EX60, debutta il nuovo suv elettrico software-defined – FOTOLa EX60 nasce su una base tecnica completamente inedita ed è progettata per evolvere nel tempo via software, introducendo soluzioni che cambiano il... Una selezione di notizie su Nuovo Subaru Temi più discussi: La Subaru Outback che non è una Outback; Subaru è pronta a lanciare un nuovo SUV elettrico; Subaru presenta nuovo crossover elettrico a tre file di sedili; Subaru WRX STI Hatchback da corsa: il ritorno (inaspettato) della leggenda in formato racing. Subaru è pronta a lanciare un nuovo SUV elettricoUn nuovo SUV top di gamma, questo fa pensare il teaser e le prime informazioni rilasciate da Subaru, debutto a New York e presentazione i prossimo 1 Aprile ... dmove.it Subaru ha avviato la produzione di auto elettriche nella fabbrica di GunmaSubaru Corporation ha iniziato questo mese la produzione di veicoli elettrici a batteria nello stabilimento di Gunma, dopo aver completato nei tempi previsti, a gennaio 2026, un importante ... motorionline.com MNL Auto. . Anche se, per la maggior parte delle persone, la Subaru deve essere blu con cerchi dorati, c’è anche chi la preferisce argento. Qui vi presentiamo una Subaru Impreza WRX Blobeye, arricchita con alcuni elementi della STI: alettone, cerchi e impia - facebook.com facebook