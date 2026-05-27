L'auto di Formula 1 con livrea Gucci Alpine F1 2027 è ancora coperta da un telo nero con il logo Gucci Racing al centro. La presentazione ufficiale è prevista poco prima dell'inizio della stagione 2027, senza ulteriori dettagli rilasciati in anticipo. La squadra ha confermato che il veicolo sarà svelato in prossimità dell'avvio del campionato. Non sono stati diffusi particolari sulla grafica o sulle caratteristiche tecniche dell'auto.

L’auto è ancora sotto al telo nero col logo Gucci Racing al centro, e Alpine F1 ha promesso di svelarla soltanto a ridosso della stagione 2027. Eppure, dopo l’annuncio di oggi della partnership Gucci-Alpine, le redazioni hanno già cominciato a fantasticare su come potrebbe apparire la monoposto del prossimo anno. Proviamo a metterlo nero su bianco — letteralmente — partendo da quello che sappiamo e dagli indizi che il comunicato ufficiale ha lasciato. L’attuale: blu Enstone con accenti rosa BWT. La livrea attuale di Alpine F1: blu Enstone con accenti rosa BWT. Dal 2027 cambierà tutto. Foto Alpine ufficiale. La monoposto che Franco Colapinto... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova livrea Gucci Alpine F1 2027: come potrebbe essere?

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