La futura Lancia Delta HF Integrale 2028 non è ancora stata presentata ufficialmente, ma tra le dichiarazioni della casa automobilistica e alcune indiscrezioni attendibili si può avere un'idea precisa di come sarà. Le informazioni disponibili suggeriscono che il modello potrebbe arrivare nel mercato come vettura esclusivamente elettrica nel 2028. Attualmente, non ci sono dettagli ufficiali sulla data di lancio o sulle caratteristiche tecniche.

La futura Lancia Delta HF Integrale 2028 non è ancora stata mostrata ufficialmente, ma tra dichiarazioni di Lancia e indiscrezioni abbastanza credibili possiamo farci un’idea molto concreta di come sarà Come sarà davvero la Delta HF Integrale 2028. 1. Sarà 100% elettrica (e molto potente). Lancia ha già confermato che la nuova Delta sarà solo elettrica. La versione HF Integrale sarà quella più sportiva. Probabile: doppio motore elettrico. trazione integrale (AWD) quindi “Integrale” tornerà davvero. ma in versione elettrica.. 2. Piattaforma moderna Stellantis. Userà una base tipo STLA Medium (come Peugeot 3008 ecc.). Questo significa: autonomia indicativa: 500–700 km. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Delta HF Integrale: nel 2028 solo elettrica?

Articoli correlati

Nuova Lancia Ypsilon 2028: con il restyling sarà solo elettrica?Il restyling della Lancia Ypsilon previsto intorno al 2028 non è ancora stato mostrato ufficialmente, ma dal piano del marchio e dalle informazioni...

Lancia torna al rally italiano dopo 34 anni: Foligno banco di prova per la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.Foligno si prepara ad accogliere un evento storico: il 5° Rally Città di Foligno, in programma il 6 e 7 marzo, segnerà il ritorno di Lancia nelle...

LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVOLUZIONE

Contenuti e approfondimenti su Nuova Lancia Delta

Temi più discussi: Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale; Nuova Lancia Delta HF Integrale: nel 2028 solo elettrica?; Lancia Delta S4 Corsa: una rara icona in vendita [FOTO e VIDEO]; Lancia Gamma, il debutto potrebbe essere anticipato: ecco quando.

Nuova Lancia Delta HF Integrale: suggestiva ipotesi per la futura sportiva [RENDER]La nuova Lancia Delta HF Integrale è tra i modelli più attesi per il futuro della casa torinese. Il ritorno di Lancia Delta, previsto ufficialmente per il 2029, lascia facilmente immaginare anche una ... motorionline.com

Nuova Lancia Delta HF Integrale: ecco che stile potrebbe avere la futura generazione [RENDER]La nuova Lancia Delta HF Integrale si prepara a tornare come versione top di gamma della futura generazione di Delta, con un debutto atteso, salvo sorprese, nei primi mesi del 2029. La conferma ... motorionline.com

Nuova Lancia DELTA / '26 https://youtu.be/w9mWCouOoBMis=evoQgbtpGcH70BWz facebook