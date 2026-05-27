È stato presentato il restyling della Kia XCeed, che ora monta un sistema a doppio schermo digitale. La novità riguarda l'integrazione di due display che sostituiscono la strumentazione tradizionale, migliorando l'interfaccia di guida. Sono state apportate modifiche alla struttura esterna, conferendo al veicolo un aspetto più atletico e dinamico rispetto al modello precedente. La casa automobilistica ha aggiornato anche alcuni dettagli di design e tecnologia, senza modificare la meccanica di base.

? Punti chiave Come cambierà l'esperienza di guida con il nuovo sistema a doppio schermo?. Quali modifiche strutturali rendono il design più atletico e dinamico?. In che modo le nuove sospensioni migliorano il comfort dei passeggeri?. Quali motorizzazioni saranno disponibili per il mercato italiano?.? In Breve Produzione prevista dal 29 maggio nello stabilimento di Žilina in Slovacchia.. Bagagliaio da 426 litri e cerchi in lega da 18 pollici.. Doppio schermo da 12,3 pollici e compatibilità con Digital Key 2.0.. Motorizzazioni 1.0 T-GDI da 115 CV e 1.6 T-GDI da 150 CV.. La produzione della nuova Kia XCeed partirà il 29 maggio nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, portando sul mercato un crossover con estetica rinnovata e tecnologie digitali avanzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Kia XCeed: arriva il restyling con doppio schermo digitale

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