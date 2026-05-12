Kia XCeed 2026 nuovo restyling Cosa cambia
La Kia XCeed 2026 si presenta con un secondo restyling che coinvolge diverse parti del veicolo. La casa automobilistica ha apportato modifiche al design esterno e interno, aggiornato alcune dotazioni tecnologiche e migliorato le caratteristiche meccaniche. Le novità riguardano anche la gamma di motori, con interventi su efficienza e prestazioni. Il modello sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo anno.
Le prime immagini ufficiali della nuova Kia XCeed sono state ufficialmente pubblicate. Lanciata nell’estate del 2019 come variante crossover della compatta Ceed e aggiornata tre anni dopo con modifiche leggere che non ne hanno stravolto lo stile, per Kia XCeed arriva ora un secondo restyling. L'aggiornamento verrà realizzato a partire dal 29 maggio presso lo stabilimento slovacco di Žilina, ammodernato per ospitare sulle stesse linee anche la Sportage e la produzione di veicoli elettrici come EV4 ed EV2. Soohang Chang, presidente e amministratore delegato di Kia Europe, ha dichiarato che il modello rafforza la posizione dell’azienda nel segmento C, che rimane il più competitivo del mercato europeo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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