La Kia XCeed 2026 si presenta con un secondo restyling che coinvolge diverse parti del veicolo. La casa automobilistica ha apportato modifiche al design esterno e interno, aggiornato alcune dotazioni tecnologiche e migliorato le caratteristiche meccaniche. Le novità riguardano anche la gamma di motori, con interventi su efficienza e prestazioni. Il modello sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo anno.

Le prime immagini ufficiali della nuova Kia XCeed sono state ufficialmente pubblicate. Lanciata nell’estate del 2019 come variante crossover della compatta Ceed e aggiornata tre anni dopo con modifiche leggere che non ne hanno stravolto lo stile, per Kia XCeed arriva ora un secondo restyling. L'aggiornamento verrà realizzato a partire dal 29 maggio presso lo stabilimento slovacco di Žilina, ammodernato per ospitare sulle stesse linee anche la Sportage e la produzione di veicoli elettrici come EV4 ed EV2. Soohang Chang, presidente e amministratore delegato di Kia Europe, ha dichiarato che il modello rafforza la posizione dell’azienda nel segmento C, che rimane il più competitivo del mercato europeo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kia XCeed 2026, nuovo restyling. Cosa cambia

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