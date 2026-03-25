L’indagine sull’attacco con colpi di kalashnikov contro il deposito di Sicily by Car, avvenuto il 21 marzo, è passata alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La società di noleggio auto è gestita dall’imprenditore Tommaso Dragotto. L’indagato ha dichiarato di non temere nulla riguardo alle attività investigative in corso.

Le modalità dell'agguato fanno ipotizzare un gesto di matrice mafiosa, ma il patron dell'azienda assicura: "Non c'è mai stata una 'tuppuliata', sarei andato subito in Procura" Passa alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo l'inchiesta sull'intimidazione messa a segno il 21 marzo contro la società di noleggio auto Sicily by Car dell'imprenditore Tommaso Dragotto. Contro la sede della ditta, in via San Lorenzo, sono stati esplosi colpi di kalashnikov. Le modalità dell'agguato fanno ipotizzare un gesto di matrice mafiosa, da qui l'assegnazione dell'indagine alla Dda decisa dal procuratore Maurizio De Lucia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Colpi di kalashnikov contro il deposito di Sicily by Car, l'indagine passa alla Dda: "Non temo assolutamente nulla"

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