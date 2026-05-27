Una nuova direttiva europea ha portato all’adozione dell’APE come criterio principale per valutare il valore delle case. Di conseguenza, i prezzi immobiliari sono in calo per le abitazioni con classificazioni energetiche basse. La normativa introduce anche la tassa ETS2, che potrebbe incrementare i costi del riscaldamento domestico. Non sono stati ancora definiti gli importi specifici o gli effetti precisi sulle bollette.

? Domande chiave Quanto perderà di valore la tua casa se resta in classe bassa?. Come influirà la nuova tassa ETS2 sulle tue bollette del riscaldamento?. Quali tipologie di immobili saranno esentate dagli obblighi di ristrutturazione?. Perché il mercato immobiliare sta già svalutando le case energivore?.? In Breve Introduzione sistema ETS2 tra il 2027 e il 2028 sui combustibili fossili.. Esclusione obblighi per edifici storici o piccoli sotto i 50 metri quadrati.. Obiettivo emissioni zero fissato per il 2050 tramite Direttiva EPBD IV.. Svalutazione immobiliare legata ai nuovi standard tecnici europei dal 29 maggio 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova direttiva UE: l’APE decide il valore delle case e i prezzi calano

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