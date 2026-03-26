Il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva anticorruzione che richiede all’Italia di reintrodurre il reato di abuso d’ufficio, precedentemente abrogato dal governo nel 2024. Questa decisione rappresenta un obbligo legislativo per il paese, che dovrà adeguare le proprie norme per conformarsi alle disposizioni europee. La direttiva mira a rafforzare le misure contro la corruzione all’interno degli Stati membri dell’Unione.

Suona da Bruxelles un campanello d’allarme per il governo Meloni. Per effetto dell’approvazione della nuova direttiva anticorruzione da parte del Parlamento europeo, l‘Italia dovrà reintrodurre nella sua legislazione il reato di abuso d’ufficio, abrogato dall’attuale governo nell’estate nel 2024. A dirlo è Raquel Garcìa Hermida-Van Der Walle, relatrice del provvedimento al Parlamento Europeo, che specifica come il nostro Paese “dovràobbligatoriamente criminalizzare almeno due delle fattispecie più gravi che rientrano nell’ambito dell’abuso d’ufficio“. L’eurodeputata ha anche aggiunto che Roma ha votato a favore della suddetta direttiva anticorruzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Abuso d’ufficio, l’Ue approva nuova direttiva anticorruzione: “Italia reintroduca il reato”

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