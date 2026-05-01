Australia | calano i prezzi delle case ma gli affitti schizzano
A Melbourne e Sydney, i prezzi delle case sono diminuiti dello 0,6% nel mese di aprile, secondo i dati più recenti. Nel frattempo, i canoni di locazione sono aumentati e hanno raggiunto i livelli più alti da ottobre 2024. Questa variazione si verifica in un contesto di fluttuazioni nel mercato immobiliare australiano, con prezzi di vendita in calo e affitti in crescita.
? Cosa sapere Prezzi immobiliari a Melbourne e Sydney calati dello 0,6% nel mese di aprile.. Canoni di locazione in crescita ai massimi livelli registrati da ottobre 2024.. I prezzi delle abitazioni a Melbourne e Sydney sono calati dello 0,6% nel mese di aprile, segnando il rallentamento più marcato del mercato immobiliare australiano negli ultimi 18 mesi. La contrazione colpisce duramente il segmento di fascia alta, spingendo i potenziali acquirenti verso soluzioni più economiche e alimentando una dinamica divergente tra le diverse zone delle metropoli. Secondo i dati forniti da Cotality, il calo ha assunto proporzioni diverse tra le due principali città: Melbourne ha registrato un decremento del valore immobiliare pari all’1,9% rispetto ai livelli di novembre, mentre a Sydney la flessione si è attestata sull’1%.🔗 Leggi su Ameve.eu
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