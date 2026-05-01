Australia | calano i prezzi delle case ma gli affitti schizzano

A Melbourne e Sydney, i prezzi delle case sono diminuiti dello 0,6% nel mese di aprile, secondo i dati più recenti. Nel frattempo, i canoni di locazione sono aumentati e hanno raggiunto i livelli più alti da ottobre 2024. Questa variazione si verifica in un contesto di fluttuazioni nel mercato immobiliare australiano, con prezzi di vendita in calo e affitti in crescita.

? Cosa sapere Prezzi immobiliari a Melbourne e Sydney calati dello 0,6% nel mese di aprile.. Canoni di locazione in crescita ai massimi livelli registrati da ottobre 2024.. I prezzi delle abitazioni a Melbourne e Sydney sono calati dello 0,6% nel mese di aprile, segnando il rallentamento più marcato del mercato immobiliare australiano negli ultimi 18 mesi. La contrazione colpisce duramente il segmento di fascia alta, spingendo i potenziali acquirenti verso soluzioni più economiche e alimentando una dinamica divergente tra le diverse zone delle metropoli. Secondo i dati forniti da Cotality, il calo ha assunto proporzioni diverse tra le due principali città: Melbourne ha registrato un decremento del valore immobiliare pari all’1,9% rispetto ai livelli di novembre, mentre a Sydney la flessione si è attestata sull’1%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: calano i prezzi delle case, ma gli affitti schizzano Notizie correlate Sanremo, prezzi delle case e affitti alle stelle: a comprare di più sono stranieriQuando Sanremo si prepara ad accogliere il Festival, quel palcoscenico iconico che ogni anno cattura l’attenzione dell’Italia intera, non... Leggi anche: Mercato delle case e territorio. Impennata su prezzi e affitti. San Miniato guida la crescita Contenuti utili per approfondire Si parla di: Le azioni di Domino’s calano: vendite sotto le attese, consumatori sotto pressione; I dazi di Trump spingono al rialzo i prezzi del vino. L’Australia affronta nuove pressioni sui prezzi: perché la crisi energetica all’estero potrebbe pesare sui bilanci familiari?L’Australia si prepara a un nuovo colpo all’inflazione mentre la crisi energetica in Medio Oriente spinge al rialzo i costi di carburante, trasporti e produzione in tutta l’economia. SBS ha riferito c ... msn.com