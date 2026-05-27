Nuova diga posato il 22esimo cassone | il secondo in pochi giorni

Il 22esimo cassone è stato posato durante i lavori per la nuova diga foranea di Genova, a tre giorni dal posizionamento del precedente, uno dei più grandi con 67 metri di lunghezza, 30 metri di larghezza e quasi 34 metri di altezza. Le operazioni procedono a ritmo sostenuto, con due cassoni installati in pochi giorni.

Avanzano a ritmo sostenuto le operazioni di realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova. È stata completata con successo la posa del ventiduesimo cassone, tre giorni dopo l’affondo del ventunesimo, uno dei più grandi con 67 metri di lunghezza, 30 metri di larghezza e quasi 34 metri di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Nuova diga foranea di genova: affondato il ventunesimo cassone

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