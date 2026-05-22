Nuova diga posato il 21esimo cassone | è più alto di un palazzo di dieci piani

Sono proseguiti i lavori per la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova, con il posizionamento del ventunesimo cassone in mare, al largo. La diga si trova ad un’altezza superiore a quella di un edificio di circa dieci piani. La costruzione avanza con questa serie di operazioni che coinvolgono le piattaforme in mare e le strutture di supporto. La fase attuale si concentra sulla sistemazione di quest’ultimo cassone, parte di un progetto che prevede l’installazione di numerosi componenti.

Proseguono i lavori per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova: in mare, al largo, è stato posato il ventunesimo cassone. Parliamo dell’opera realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.Più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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