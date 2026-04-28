Nuova diga posato il 20esimo cassone | ora è lunga 900 metri

Nella giornata del 20 ottobre è stato posato il ventesimo cassone della Nuova Diga Foranea di Genova, che ora si estende per circa 900 metri. La costruzione della diga, iniziata alcuni anni fa, continua con l’obiettivo di rafforzare le strutture portuali e migliorare la gestione delle merci. Il progetto prevede l’installazione di altri cassoni e l’avanzamento delle fasi di realizzazione nelle prossime settimane.

Prosegue la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova con il posizionamento del ventesimo cassone. L’attività di posa si inserisce nel quadro complessivo dei lavori portati avanti dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Nuova Diga: posato il sedicesimo cassone e avviata la sovrastrutturaIl cantiere della nuova Diga foranea di Genova segna un nuovo traguardo: è stato posato sul fondale il sedicesimo cassone, una struttura in... Nuova diga: posato il 17esimo cassone, ha la massa di un palazzo di 11 pianiL'operazione ha interessato uno dei manufatti più imponenti dell'intero progetto: con i suoi 33 metri di altezza e 67 di lunghezza, il blocco in... Contenuti utili per approfondire Nuova Diga Foranea di Genova, posato il ventesimo cassoneGENOVA (ITALPRESS) – Prosegue la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova con il posizionamento del ventesimo cassone. L’attività di posa si inserisce nel quadro complessivo dei lavori portati a ... italpress.com Nuova Diga, i cassoni arrivano a 20: superati gli 880 metri di lunghezzaIl Consorzio PerGenova Breakwater: Oltre 500 giorni di interventi subacquei ad alta profondità, impiegata una sessantina di mezzi navali ... rainews.it