Nuova classificazione delle frane | ecco come

Notizia in breve

Recentemente, presso il Centro Operativo di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia, si è svolto un incontro sulla nuova classificazione delle frane. Durante l'evento, sono state illustrate le modalità di categorizzazione e i criteri adottati per distinguere i diversi tipi di dissesti. La riunione ha coinvolto tecnici e esperti del settore, che hanno analizzato le caratteristiche delle varie tipologie di frane e i metodi per il monitoraggio e la gestione del rischio.