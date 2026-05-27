Nuova classificazione delle frane | ecco come
Recentemente, presso il Centro Operativo di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia, si è svolto un incontro sulla nuova classificazione delle frane. Durante l'evento, sono state illustrate le modalità di categorizzazione e i criteri adottati per distinguere i diversi tipi di dissesti. La riunione ha coinvolto tecnici e esperti del settore, che hanno analizzato le caratteristiche delle varie tipologie di frane e i metodi per il monitoraggio e la gestione del rischio.
Si è tenuto nei giorni scorsi al Centro Operativo di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia un importante momento di confronto tecnico sulla nuova classificazione delle frane, organizzato dall’ Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e che ha visto la presenza anche del Commissario straordinario Fabrizio Curcio, del segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po Alessandro Delpiano e della sottosegretaria della presidenza Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini. "L’incontro ci ha permesso – precisa il presidente dell’ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna Fabrizio Giorgini – di approfondire e comprendere meglio la nuova metodologia nella classificazione dei dissesti di versante in funzione della loro effettiva dinamica evolutiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La spiegazione geologica della frana di Niscemi in Sicilia
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