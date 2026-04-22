Montagna dimenticata 73 Comuni ricorrono al Tar contro la nuova classificazione

Settantatré comuni italiani, distribuiti tra sette regioni, hanno presentato ricorso al Tar contro il decreto che ha modificato la classificazione dei comuni montani. La decisione riguarda territori situati in Piemonte, Liguria, Abruzzo, Umbria, Puglia, Marche e Toscana. La questione riguarda il cambiamento delle categorie di montagna stabilite dal Governo, con i comuni che contestano questa nuova suddivisione.

Settantatré comuni italiani, distribuiti in sette regioni – Piemonte, Liguria, Abruzzo, Umbria, Puglia, Marche e Toscana – hanno presentato ricorso al Tar contro il decreto attuativo della nuova classificazione dei comuni montani voluto dal Governo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Ricorso collettivo al Tar contro la nuova classificazione dei Comuni montani: ci sono anche 7 abruzzesiCi sono anche sette comuni abruzzesi, due della provincia di Chieti, fra i 67 da tutta Italia che hanno presentato ricorso al Tar contro la nuova... Legge montagna, gli esclusi ricorrono al TarEsclusi dalla legge della montagna, Cupramontana, Staffolo e Mergo preparano il ricorso al Tar.