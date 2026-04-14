Il ‘pre-diabete’ non convince più | verso una nuova classificazione

Il termine ‘pre-diabete’ è stato introdotto nel 2011 con l’obiettivo di individuare precocemente le persone a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e promuovere interventi sullo stile di vita. Tuttavia, dopo 15 anni, si discute se questa classificazione sia ancora utile o se sia in procinto di essere abbandonata, a causa di dubbi sulla sua efficacia e chiarezza clinica.

Introdotto nel 2011 per stimolare interventi correttivi dello stile di vita, il termine ‘ pre-diabete ’ rischia di andare in pensione dopo soli 15 anni. La condizione di pre-diabete infatti è già associata a un aumento significativo del rischio di malattie cardiovascolari, insufficienza renale cronica e alcuni tipi di tumore, in particolare colon-retto, mammella e pancreas. Perché ‘pre-diabete’ va sostituito . Definire questa fase come ‘pre’ rischia quindi di banalizzarne l’importanza e di ritardare interventi potenzialmente decisivi per la riduzione del rischio. In casi analoghi questo approccio ha già dimostrato la sua validità. Nel caso dell’ipertensione arteriosa, per esempio, l’abbandono del termine pre-ipertensione ha permesso di migliorare la percezione del rischio e la tempestività delle cure.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il ‘pre-diabete’ non convince più: verso una nuova classificazione Medicina: dall’Aoup una nuova terapia per contrastare il diabete tipo 2Pisa, 29 gennaio 2026 – Uno studio clinico pisano pubblicato su Diabetes/Metabolism Research and Reviews ha evidenziato come la terapia combinata con... Addio pre-diabete: la rivoluzione per fermare il declino del pancreasLa gestione del diabete di tipo 2 sta per affrontare un cambiamento di paradigma fondamentale, con la Società Italiana di Diabetologia che sostiene...