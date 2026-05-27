Secondo quanto riportato dai media iraniani, circola una bozza di accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran. La proposta prevede il ritiro delle forze militari statunitensi nelle vicinanze e la revoca del blocco navale ai porti iraniani. Inoltre, si parla di un ritorno ai livelli di traffico marittimo prima del conflitto. La notizia è stata divulgata dalla televisione di Stato iraniana.

C'è la bozza dell'accordo tra gli Usa e l'Iran. Lo ha illustrato la tv di Stato iraniana. È previsto il ritiro delle forze militari vicine al territorio iraniano e la revoca del blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito della navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. La tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli Usa ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Media iraniani, c'è la bozza dell'accordo con gli Usa: "Via blocco da Hormuz e transito a livelli pre-guerra"

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Draft US-Iran deal says Strait of Hormuz to be fully opened in exchange for sanction waivers: Report

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