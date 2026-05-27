Il Tesoro ha programmato una nuova asta di Btp Italia con scadenza giugno 2026. La richiesta di titoli di Stato si inserisce in un contesto di tassi elevati e di investitori alla ricerca di rendimenti più elevati. La vendita si svolgerà nei prossimi giorni, senza dettagli specifici sulle quantità offerte o sui rendimenti previsti. La giornata segna un passo importante nel mercato obbligazionario, che affronta un periodo di volatilità e incertezza.

Roma, 27 maggio 2026 – Il Tesoro torna sul mercato con una nuova asta di titoli di Stato in un momento particolarmente delicato per il mercato obbligazionario, tra tassi ancora elevati e investitori alla ricerca di rendimenti più interessanti. Il 27 maggio è l’ultimo giorno utile per le prenotazioni da parte del pubblico dei Btp e dei Ccteu, titoli di Stato a tasso variabile indicizzati all’Euribor”, che saranno collocati domani, 28 maggio, per un importo complessivo fino a 10,5 miliardi di euro. https:www.quotidiano.netvideoeconomiadfp-giorgetti-il-nostro-debito-ci-impone-di-non-ignorare-la-realta-wi0wj0ap L’asta del 28 maggio. Il ministero dell’Economia offrirà cinque diverse linee di titoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuova asta di Buoni del Tesoro. Sale l’attesa per i Btp Italia Sì di giugno 2026

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