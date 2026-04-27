Nella giornata del 27 aprile, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile a 81 punti, segnando un'apertura che ha favorito un clima di stabilità sui mercati. La settimana è iniziata con segnali di tranquillità, grazie anche all'esito positivo dell'asta dei Btp Short, che ha visto una buona partecipazione e risultati soddisfacenti. La situazione rimane sotto osservazione, senza variazioni significative rispetto alle precedenti sessioni.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto sostanzialmente stabile a 81 punti in apertura del 27 aprile, iniziando la settimana in maniera rassicurante. Si tratta di un andamento comune a quello degli altri grandi Paesi europei, con i mercati obbligazionari fermi in attesa di sviluppi dai colloqui tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. In calo invece i rendimenti, che in avvio di seduta si sono assestati al 3,83%. Un risultato aiutato anche dall’asta dei Btp Short Term del 24 aprile, che si è conclusa con una domanda alta e soprattutto con un calo degli interessi sui titoli di Stato di 8 punti base rispetto a quella dello scorso mese.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund stabile a 81 punti, i mercati premiano l’Italia nell’asta dei Btp Short

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In un finale di mese denso di annunci, con il trittico di aste in primo piano (oggi asta BTP Short – BTP€i, il 28 e il 29 aprile asta BOT e collocamento di medio-lungo), il mercato non perde di vista i movimenti dello spread Btp-Bund. La settimana prossima occhi - facebook.com facebook