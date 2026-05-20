Tesoro | arriva il nuovo Btp Italia Sì contro l’inflazione

È stato annunciato il lancio del nuovo Btp Italia Sì, un titolo di Stato pensato per proteggere dall’inflazione. La versione aggiornata offrirà una cedola indicizzata all’indice dei prezzi al consumo, con l’obiettivo di preservare il potere d’acquisto degli investitori. Inoltre, sarà previsto un premio fedeltà per chi deciderà di mantenere il titolo fino alla scadenza, influenzando il rendimento complessivo. La durata e le modalità di rimborso saranno rese note nelle specifiche ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come proteggerà questo titolo il potere d'acquisto dalle cedole inflattive?. Quanto inciderà il premio fedeltà sul rendimento finale del capitale?. Quando verranno comunicati i tassi fissi minimi garantiti dal Tesoro?. Perché il meccanismo esclude il calcolo dei prezzi dei tabacchi?.? In Breve Sottoscrizione dal 15 al 19 giugno 2026 con premio fedeltà dello 0,6% a scadenza.. Tasso fisso minimo garantito comunicato il 12 giugno per proteggere dalla deflazione.. Inflazione Istat ad aprile registrata all'1,1% mensile e al 2,6% annuo.. Durata del titolo di cinque anni con cedole semestrali indicizzate ai prezzi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesoro: arriva il nuovo Btp Italia Sì contro l’inflazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuovo BTP Italia: Cedola 3.15% e Scadenza 2031 Sullo stesso argomento Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dall’inflazione(Adnkronos) – Un nuovo titolo di Stato, orientato ai piccoli risparmiatori, con l'obiettivo di tutelarli dall'inflazione nazionale. Btp Italia Sì, il Tesoro rilancia il titolo anti-inflazione per i piccoli risparmiatoriIl ritorno della pressione sui prezzi riporta al centro il tema della protezione del risparmio. Arriva il BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione. La nuova emissione del Tesoro punta sui piccoli risparmiatori, in una fase in cui il mercato obbligazionario resta centrale negli investimenti degli italiani. Come funziona il nuovo bond e quali elem x.com Dal Mef arriva il nuovo Btp Italia Sì con premio fedeltà. Ecco come funzionaDa lunedì 15 a venerdì 19 giugno il Tesoro collocherà un nuovo titolo per investitori individuali indicizzato all’inflazione nazionale rilevata dall’Istat. Ha durata cinque anni e cedole semestrali ... milanofinanza.it Arriva il BTP Italia Sì: il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione dedicato ai piccoli risparmiatoriAl via il nuovo BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno 2026: durata di 5 anni, cedole semestrali legate all’inflazione e premio finale extra dello 0,6% per chi lo mantiene fino a scadenza ... finanzaonline.com