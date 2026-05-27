Nuova alleanza tra università e territorio dentro anche Confartigianato e Confcommercio

Martedì 26 maggio, due associazioni di categoria, Confartigianato Imprese Rimini e Confcommercio Rimini, sono entrate a far parte della compagine societaria di Unirimini spa. La loro adesione amplia la presenza di enti rappresentativi del territorio all’interno della società. Questa novità si inserisce in un processo di collaborazione tra università e realtà locali, coinvolgendo anche altre organizzazioni del settore.

Si allarga la compagine societaria di Unirimini spa con l’ingresso nella giornata di martedì (26 maggio) di due associazioni di categoria del territorio: Confartigianato Imprese Rimini e Confcommercio Rimini. Si tratta di un progetto costruito negli ultimi mesi di concerto tra i presidenti Simone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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