Sicilia e Ispra | nuova alleanza per salvare il territorio

Stamattina, presso Palazzo d’Orléans, si è svolto un incontro tra rappresentanti della Sicilia e dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’obiettivo principale è stato quello di avviare un’alleanza per migliorare la gestione e la tutela del patrimonio naturale dell’isola. La riunione ha visto la partecipazione di funzionari e tecnici provenienti da entrambe le parti.

Stamattina, tra le mura di Palazzo d’Orléans, si è consumato un incontro istituzionale che punta a ridefinire la gestione del patrimonio naturale siciliano. Il presidente della Regione, Schifani, ha accolto la nuova guida dell’Ispra, Gallone, per discutere delle strategie necessarie a proteggere e valorizzare il territorio isolano. Sostenibilità e tutela: il dialogo tra Palermo e l’Ispra. Il vertice ha permesso di mettere a fuoco le priorità riguardanti la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile della regione. Durante il colloquio, Schifani ha espresso il desiderio di instaurare una sinergia sempre più profonda con l’ente nazionale per affrontare le sfide che colpiscono il suolo siciliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia e Ispra: nuova alleanza per salvare il territorio Costruzioni e scuola, nasce una nuova alleanza per le competenze del territorioTempo di lettura: 2 minutiSiglato questa mattina il protocollo d’Intesa tra Ance Avellino e Provveditorato agli studi di Avellino per promuovere lo... IOM, 40 anni di solidarietà: il presidente Luchetti lancia una nuova alleanza con il territorio | VIDEOL'Istituto Oncologico Marchigiano taglia il prestigioso traguardo dei quarant’anni di attività e lo fa guardando al futuro. Temi più discussi: Sulle ali della conservazione: il monitoraggio satellitare di Isidoro per il futuro dell’Aquila reale; Sulle ali di Isidoro: 2.400 chilometri in volo tra l'Etna, i Nebrodi e le Madonie. Il futuro dell'aquila reale in Sicilia passa anche da qui; Ciclone Erminio, emergenza crisi climatica nel centro sud Italia. Legambiente: Italia impreparata; AFAM4Sicily uniti per Niscemi. Palazzo d’Orléans, Schifani incontra la nuova presidente dell’IspraStamattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto in visita la neo presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Maria ... agrigentonotizie.it Schifani incontra la presidente Ispra Gallone a Palazzo d’OrléansNella mattinata odierna, presso Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, il presidente Renato Schifani ha incontrato la neo ... canalesicilia.it DAL FESTIVAL DI SANREMO A CENTRO SICILIA: ARRIVA MARCO MASINI PER IL FIRMACOPIE DEL NUOVO ALBUM “PERFETTO IMPERFETTO” Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo, il cantautore Marco Masini farà tappa in Sicilia per un atteso inc - facebook.com facebook Terna, Tyrrhenian Link: completata la posa del ramo est tra Campania e Sicilia x.com